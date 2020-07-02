Уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности страны будут последствиями второго уровня пенсионной системы – экономист

Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы

Украинцы должны понимать, что за введение 2 уровня накопительной пенсионной системы должны будут заплатить они сами, причем гарантии получить накопленные средства обратно, через десятки лет, нет.

Об этом предупреждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает 5 канал.

Согласно законопроекту, говорит эксперт, каждый работник будет дополнительно платить от 2 до 7% собственной заработной платы. Одновременно, увеличивается фискальная нагрузка и на предприятия. А они, соответственно будут пытаться переложить ее на сотрудников.

При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.

"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?", –задается вопросом экономист.

Отдельно он обращает внимание на текущую ситуацию в Украине и мире. Ведь по прогнозам падение ВВП страны в 2020 году составит от 4 до 7 %. В такой ситуации подобные проекты начинать не следует, убежден Олег Пендзин, ведь их следствием станет дополнительное уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности отечественных предприятий.

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