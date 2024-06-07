Тираж составляет 560 тыс. почтовых марок, а стоимость марочного листа – 120 грн.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" анонсировал новую марку "Украина, вперед!" по случаю квалификации сборной Украины по футболу к Евро-2024, сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Национальная сборная ворвалась на Евро-2024! Для "сине-желтых" это будет четвертый старт в финальной стадии континентального первенства после соревнований в 2012, 2016 и 2020 годах... Пусть этот выпуск вдохновляет нашу сборную на новые и новые победы, а для нас станет эйфорическим воспоминанием о них", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тираж составляет 560 тыс. почтовых марок. Стоимость марочного листа – 120 грн.

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Купить марку можно будет с 13 июня в отделениях "Укрпочты" и филателистических магазинах.

Марки от "Укрпочты" – последние новости

8 мая, в День памяти и победы над нацизмом, почтовый оператор открыл продажи новой почтовой марки "русский военный флот – до дна!" в своих отделениях, филателистических магазинах и онлайн магазинах.

16 мая, в День вышиванки, "Укрпочта" выпустила две новые марки с фрагментами вышивки Харьковщины и АР Крым. Тогда сообщалось, что лист "Крымскотатарская вышивка – код народа. Автономная Республика Крым" и "Украинская вышивка – код нации. Харьковская область" обе имеют тираж марок по 800 000 экземпляров.

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