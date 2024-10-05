Сообщается. что в алгоритмах формирования повесток были обнаружены проблемы.

Министерство обороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые были отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Отмечается, что в алгоритмах формирования повесток были обнаружены проблемы. В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

"Пока не известно как работает механизм отбора повесток, но ранее заявлялось, что это может быть принцип "лотереи" - так называемый "рандомайзер", который случайно будет выбирать среди военнообязанных, которые отвечают требованиям мобилизации", - говорится в сообщении.

Видео дня

Повестки по почте - что известно

1 октября 2024 года стало известно, что украинцы начали получать повестки через "Укрпочту". Херсонская областная военная администрация тогда сообщала, что в случае получения повестки военнообязанный имеет 14 дней, чтобы явиться в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец сообщил, что первыми повестки через "Укрпочту" получат лица, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

Вас также могут заинтересовать новости: