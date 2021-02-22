Контракт подписан во время выставки IDEX-2021.

Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках выставки IDEX-2021 заключил контракт с Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД общей стоимостью 85,6 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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"Наши бронетанковые предприятия постоянно обновляют свои производственные мощности и совершенствуют технологии, что обеспечивает высокое качество работ и продукции. Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6ТД1 и 6ТД2", - цитирует главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева его пресс-служба.

Сотрудничество с Пакистаном

Украина и Пакистан в течение 2020 года увеличили показатели двусторонней торговли более чем в два раза - до 238 млн дол.

"Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц