В проекте закона частично учтены предложения и замечания бизнеса, из-за которых был отозван предыдущий правительственный законопроект, отметили в УСБ.

Члены Украинского совета бизнеса призвали правительство доработать проект по мобилизации, поскольку в нынешнем виде он содержит коррупционные риски, а также может помешать развитию украинской экономики. Об этом идет речь в официальном заявлении УСБ.

"В проекте закона частично учтены предложения и замечания бизнеса, из-за которых был отозван предыдущий правительственный законопроект. Но обновленный проект все еще содержит часть норм, требующих комплексной доработки, из-за значительных рисков для бизнеса и граждан, и которые вызывают сомнения насчет их целесообразности", - говорится в заявлении.

В частности, претензии у бизнеса есть к изменению порядка бронирования работников. Так, проектом предусматривается, что порядок бронирования работников Кабмин должен пересмотреть в течение месяца после принятия этого закона. А это значит, что пока неизвестно, каким будет этот механизм после внесения правительственных изменений.

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"Мы предлагаем рассмотреть возможность увеличить срок бронирования специалистов на срок действия решения о подтверждении статуса критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность 100% бронирования работников для предприятий, осуществляющих поставки товаров/продукции/услуг в пользу Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, СБУ, ГНСУ, других органов, осуществляющих задачи для защиты государства во время действия военного положения в Украине, другим образованным в соответствии с законами Украины военным формированием, их соединениям, воинским частям", - отмечают в Совете бизнеса.

Кроме того, бизнес просит у власти предусмотреть возможность бронирования работников для международных и украинских неправительственных организаций, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров, определенные критически важными для функционирования экономики.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривают схему бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн. Эта схема вызвала волну критики со стороны экспертов и военных, что может спровоцировать раскол в обществе. Кроме того, это может привести к коллапсу в крупнейших сферах украинской экономики - аграрной и промышленной, где традиционно занято много работников, но зарплаты меньше, чем указанный Кабмином "потолок".