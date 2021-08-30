К программе "Доступная ипотека 7%" присоединился еще один банк.

По состоянию на 30 августа уполномоченные банки по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписали 759 кредитных договоров на общую сумму 643,8 млн грн, причем как на первичном (23,16%), так и вторичном (76,84%) рынках.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, лидерами по количеству заявок стали г. Киев (33,3% поданных заявок) и Киевская область (30,9%).

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Среди других активных регионов - Харьковская (6,2%), Львовская (5,8%), Ривненская (4,2%) и другие (19,6%) области.

Всего в уполномоченные банки поступили 1 тыс. 123 заявки на участие в программе на общую сумму 967,25 млн грн, из которых 22,5% составляет первичный рынок и 77,5% - вторичный.

Также в Минфине сообщили, что к программе присоединился "Кристалбанк".

"Всего в программе участвуют 17 банков. Банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.", - говорится в сообщении.

Ипотека в Украине: что необходимо знать

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Постановлением предусмотрено, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам на приобретение жилья с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченных банках.

Автор: Екатерина Жирий