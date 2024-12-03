Украинцы, пострадавшие от действий РФ, уже могут подавать заявления в международный Реестр убытков через портал "Дия".

Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления Российской Федерации уже с 2025 года. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram.

"В 2025-м запустим все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного РФ. Добавим заявления о репарациях для тех, кто вынужденно покинул дом, кому нанесли ущерб жизни и здоровью, у кого уничтожили машины и другие виды ущерба", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что сейчас усиливается команда и завершаются все юридические и технические вопросы, чтобы уже в первой половине 2025 года были доступны все категории заявлений в международный Реестр убытков для Украины.

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Федоров также напомнил, что еще в апреле начали собирать информацию об уничтоженном жилье в Реестр. Больше всего заявлений тогда было получено из Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

"Это важный механизм, по сути, основа для будущих репараций. Чем больше заявлений, тем четче понимание мира о вреде, который нанесла Россия Украине", - добавил министр.

Самые распространенные причины ущерба для подачи заявлений:

боевые действия во фронтовой или прифронтовой зоне;

артиллерийский обстрел;

воздушная атака;

оккупация населенного пункта;

разрушение Каховской ГЭС.

"Если вы или ваши родные пострадали от действий России - подавайте заявления в международный Реестр убытков через портал "Дия". Мир должен знать все о преступлениях страны-террориста", - подчеркнул Федоров.

Реестр убытков для Украины - последние новости

В мае 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, получили возможность сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дия".

С августа открылась возможность подать заявление по 12-ти новым категориям. В частности по гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры.

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