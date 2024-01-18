Он уверен, что конфискация замороженных российских активов может стать стабильной гарантией для Украины.

Международный финансист и инвестор Уильям Браудер считает, что Украине нужно получить репарации от РФ уже сейчас, ведь Путин так просто не остановится. Об этом заявил на дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе, пишет Новини.LIVE.

Эксперт подчеркнул, что неизвестно, когда закончится война, которая продолжается еще с 2014 года.

"Путин будет продолжать эту войну. Я имею в виду, что он должен вести эту войну, чтобы остаться у власти, и он пожертвует столькими молодыми русскими мужчинами, сколько потребуется. Он сожжет столько техники, сколько потребуется, чтобы продолжать эту войну. И поэтому мы не можем позволить себе роскошь ждать до конца этой войны", - сказал Браудер.

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По его словам, Украине пока не хватает патронов и боеприпасов, не хватает финансирования от ЕС, недостает финансирования от США. Он напомнил, что надвигаются американские выборы.

"Дональд Трамп является кандидатом от Республиканской партии. Возможно, это изменится, но если вы посмотрите на букмекерские рейтинги, то есть более чем реальные шансы, что он станет следующим президентом Соединенных Штатов. Если это произойдет, он сказал, что решит украинский кризис за один день. И что это значит? Он собирается отрезать Украину от финансирования", - пояснил финансист.

Он уверен, что конфискация замороженных российских активов может стать стабильной гарантией для Украины.

Возможность выплат репараций Россией Украине

Государственный долг Украины может быть погашен за счет репараций от России. Об этом заявил внештатный советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Долги мы сможем перекрывать частью того, что отберем у России. Не мы виноваты – они виноваты в этих долгах, которые мы наделали, и они их должны оплатить потом", – заявил он.

По словам Устенко, сейчас на Западе заморожены российские активы, которые совокупно в несколько раз превышают размер украинского госдолга.

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