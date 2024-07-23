Механизм подачи заявок будет цифровизирован и доступен в "Дії".

Украинцы сейчас могут подавать заявки в Международный реестр убытков для Украины за поврежденное и уничтоженное жилье, а с августа будет доступно 12 новых категорий для заявлений.

"Сейчас украинцы уже подают заявки в Реестр на компенсацию за поврежденное и уничтоженное жилье. С августа откроется возможность подать заявление по 12-ти новым категориям. В частности по гибели людей, внутреннего перемещения, повреждения объектов критической инфраструктуры", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, механизм подачи заявок будет так же цифровизирован и доступен в "Дие".

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"Принцип "Россия заплатит" неотвратимо будет воплощен в жизнь", - добавил глава Кабмина.

Реестр убытков для Украины - последние новости

В мае 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, получили возможность сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

В июне в "Дії" были расширены возможности для владельцев разрушенного во время войны жилья. Заявки можно подавать украинцам, даже если жилье находится на оккупированных территориях или в зонах боевых действий, право собственности не зарегистрировано в Реестре прав на недвижимое имущество или нет акта от местных властей об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья.

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