Трансфер до места работы, спецодежду, спецобувь и инструмент обеспечивает работодатель. Проживание бесплатное.

Польша на треть увеличила количество вакансий для украинских заробитчан.

Об этом сообщает портал work.ua.

По данным портала наибольшим спросом пользуются врачи, а также специалисты по укладке плитки и по работе с бетоном.

Список наиболее востребованных специальностей :

врачи,

плиточники,

бетонщики,

специалисты по автоматике,

кровельщики,

слесари,

техники дорожного строительства,

техники-программисты.

Кому и сколько платят

Стоматолог с опытом работы и знанием польского языка может зарабатывать до 160 тыс. грн.

"Приглашаем на работу врача-стоматолога, с опытом работы от 1 года, со знанием польского языка (уровень А1-А2). Необходим сертификат ", – говорится в объявлении.

Плиточникам и бетонщикам обещают зарплату в размере до 150 тыс. грн.

"Срочно требуются плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше. Рабочий день 10−11 часов", – говорится в объявлении.

Трансфер до места работы, спецодежду, спецобувь и инструмент обеспечивает работодатель. Проживание бесплатное.

Минимальная зарплата для соискателей по данным специальностям составляет 45 тыс. грн.

Украинцы в Польше: что необходимо знать

По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников по-прежнему большая часть из них - украинцы.

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.

По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.

По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко