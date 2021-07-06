Польша на треть увеличила количество вакансий для украинских заробитчан.
Об этом сообщает портал work.ua.
По данным портала наибольшим спросом пользуются врачи, а также специалисты по укладке плитки и по работе с бетоном.
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Список наиболее востребованных специальностей :
- врачи,
- плиточники,
- бетонщики,
- специалисты по автоматике,
- кровельщики,
- слесари,
- техники дорожного строительства,
- техники-программисты.
Кому и сколько платят
Стоматолог с опытом работы и знанием польского языка может зарабатывать до 160 тыс. грн.
"Приглашаем на работу врача-стоматолога, с опытом работы от 1 года, со знанием польского языка (уровень А1-А2). Необходим сертификат ", – говорится в объявлении.
Плиточникам и бетонщикам обещают зарплату в размере до 150 тыс. грн.
"Срочно требуются плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше. Рабочий день 10−11 часов", – говорится в объявлении.
Трансфер до места работы, спецодежду, спецобувь и инструмент обеспечивает работодатель. Проживание бесплатное.
Минимальная зарплата для соискателей по данным специальностям составляет 45 тыс. грн.
Украинцы в Польше: что необходимо знать
- По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников по-прежнему большая часть из них - украинцы.
- По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.
- Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.
- По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.
- По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.
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