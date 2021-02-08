Министерство образования страны обнародовало перечень профессий, которые пользуются спросом.

Польские власти назвали специалистов, которых больше всего ждут на работу в стране.

Читайте такжеКабмин обещает заробитчанам деньги на собственный бизнес в Украине: кто и на какую сумму может рассчитыватьОб этом сообщает ТСН.uа.

"Министерство образования страны обнародовало перечень профессий, которые будут иметь спрос на рынке труда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую пятерку специальностей вошли специалист по автоматики, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.

"В целом сейчас в Польше более одного миллиона украинских заробитчан. Они работают, преимущественно, на рабочих специальностях", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников по-прежнему большая часть из них - украинцы.

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.

Крупнейшие группы застрахованных в ZUS - это граждане Украины - 532,5 тысячи человек, Беларуси - 50,6 тысячи человек, в Грузии - 12,9 тысячи человек.

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Автор: УНИАН