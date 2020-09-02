Во время карантинных ограничений 54% компаний в Украине начали работать удаленно или частично удаленно, а 46% не изменили формат работы.

После перехода к адаптивному карантину 58% работников, ранее перешедших на дистанционную работу, хотели бы продолжать работать удаленно.

Читайте такжеGoogle продлил карантинную удаленку для сотрудников еще на год

Об этом свидетельствуют результаты опроса "OLX Работа", проведенного в августе 2020 года.

Согласно результатам опроса, во время карантинных ограничений 54% компаний начали работать удаленно или частично удаленно, а 46% не изменили формат работы. При этом 48% малого и 42% среднего бизнеса не меняли организацию работы с наступлением карантина, тогда как среди крупного бизнеса этот процент составил 37%.

23% работодателей хотят, чтобы в их компаниях и в дальнейшем работали удаленно, а 32% стремятся к сочетанию удаленной и офисной работы. 45% все же хотят вернуться к привычному формату организации труда.

В целом, по данным опроса, карантин не повлиял на заработную плату - 57% работодателей не уменьшали оплату своим работникам во время карантина, и только 7% рассказали, что должны были сократить ее более чем на 50%.

"Самым большим плюсом в удаленной работе владельцы бизнеса назвали уменьшение расходов на аренду офиса и его содержание (53%). Кроме того, немалое количество опрошенных отмечают, что им нравится новый интересный формат работы (31%). Еще 19% оценили преимущества нанимать сотрудников из других городов для работы удаленно, а 17% отметили большую эффективность труда вне привычного формата", - сообщается в релизе по результатам опроса.

Отмечается, что со стартом карантинных ограничений формат организации работы изменился у 60% сотрудников, а почти 8% опрошенных потеряли работу. Из тех, кто изменил формат труда, 28% начали работать удаленно, еще примерно 18% - частично удаленно, а 47% продолжили свою работу на привычном рабочем месте.

Если же говорить о заработке - у 53% он не изменился во время карантина. Почти 44% опрошенных заявили о его уменьшении, а еще 3% - об увеличении. Из тех, у кого уменьшилась заработная плата, у четверти она стала меньше на 50% или более, еще у четверти - на 20-30%, и еще у четверти - на 10-20%.

По данным опроса, во время адаптивной фазы карантина (июнь-август) только 18% респондентов вернулись на свое привычное рабочее место, еще 9% начали частично на нем работать. Из тех, кто перешел на удаленный формат, летом большая часть опрошенных (55%) продолжили так работать, а 29% вернулись на привычное рабочее место. Среди тех, кто только частично работал удаленно, это 46% и 31% соответственно.

"Интересно, что у более, чем половины респондентов (56%) переход на удаленную работу не повлиял на эффективность; 31% опрошенных начали работать менее эффективно, и только 13% заметили, что удаленная занятость способствует большей плодотворности работы", - говорится в релизе.

Справка УНИАН. "OLX Работа" – это онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Каждый месяц платформу посещают 2,4 миллиона пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 тысяч работодателей. База сервиса насчитывает почти 38 тысяч актуальных предложений по трудоустройству. 13% всех вакансий приходится на работу за рубежом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий