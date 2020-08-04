На удаленке рабочий день длится почти на час дольше - исследование

Исследователи проанализировали длину рабочего дня примерно 3 миллионов сотрудников 21 тысячи компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

После введения карантинных мер люди начали работать в среднем на 48 минут дольше. У них также стало больше встреч и переписок.

Об этом свидетельствует исследование американского Национального бюро экономических исследований, пишет Bloomberg.

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Исследователи проанализировали длину рабочего дня примерно 3,1 млн сотрудников 21 тыс. компаний из 16 городов Северной Америки, Европы и Ближнего Востока. Они сравнили поведение сотрудников в течение двух восьминедельных периодов: до и после начала пандемии Covid-19.

Исследователи анализировали данные об интенсивности использования электронной почты и информацию о совещаниях. Они пришли к выводу, что рабочий день в среднем увеличился на 48,5 минут, количество встреч — примерно на 13%. Также люди отправляют за день в среднем на 40% больше электронных писем своим коллегам.

В некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелес и Чикаго, средняя продолжительность рабочего дня уже вернулась к докарантинному уровню.

Хронология событий

11 марта 2020 года Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

В апреле 2020 года стало известно о том, что после карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса, до 30% сотрудников в сфере недвижимости останутся работать удаленно.

14 июля 2020 года стало известно о том, что более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавируса.

28 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Google, являющаяся одной из крупнейших IT-компаний мира, готовится к длительной пандемии. Компания позволит сотрудникам работать из дома по крайней мере до июля 2021 года.

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