Большинство работающих в Варшаве украинцев хотели бы остаться в Польше — опрос

Среди мигрантов, работающих в Варшаве, 52% хотят остаться в стране на срок от трех лет

За последние пять лет существенно выросло количество украинских трудовых мигрантов, которые хотели бы остаться в Польше на срок от трех лет и дольше.

Об этом говорится в исследовании Национального банка Польши.

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24% опрошенных трудовых мигрантов заявили, что хотели бы остаться в стране на постоянной основе. Еще 14% хотели бы остаться на срок от трех лет. 23% заробитчан сказали, что планируют находиться в Польше год или меньше.

Среди мигрантов, работающих в Варшаве, 52% хотят остаться в стране на срок от трех лет. В 2015 году таких было только 8%. Тогда примерно 80% работающих в польской столице украинских мигрантов планировали оставаться в стране меньше года.

Хронология событий

В апреле 2020 года Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочихна сезонные работы.

6 мая 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантовне существует.

В июле 2020 года производителям клубники в Эстонии пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как у них не было достаточного количества работников для сбора урожая из-за коронавирусных ограничений.

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