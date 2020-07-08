Без помощи заробитчан Эстония не смогла собрать урожай клубники - сгнили десятки тонн

Многие предприниматели намерены объявить себя банкротами.

Производителям клубники в Эстонии пришлось оставить на полях десятки тонн ягод, так как у них не было достаточного количества работников для сбора урожая из-за коронавирусных ограничений.

Об этом пишет эстонское издание Delfi.

Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб.

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По ее словам, в ближайшее время они попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая.

От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротами, говорит Лиллеметс.

В то ж время, министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу. Он отметил, что это принесло плоды, и теперь несколько дней подряд не фиксируется новых заражений коронавирусом.

"Все, что мы сделали, было сделано правильно и во благо народа Эстонии", — подчеркнул министр.

Справка УНИАН. Глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме ранее заявлял, что нельзя "менять страну на пару тонн клубники", таким образом критически реагируя на призыв фермеров допустить в страну сезонных рабочих из Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

6 мая 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов не существует.

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