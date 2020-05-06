Запрета на выезд украинцев на работу за границу не существует - глава МИД

Глава Кабмина поручил заняться вопросом выезда украинцев за границу на работы.

Никакого запрета на выезд сезонных рабочих или трудовых мигрантов Министерство иностранных дел не приняло и в принципе запрета как такового не существует.

Об этом в эфире Сніданку з 1+1 сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет ТСН.

По его словам, вице-премьер Вадим Пристайко получил поручение от главы Кабмина заняться вопросом выезда работников за границу на работы.

"Он занимается тем, чтобы в условиях пандемии выезд граждан за границу с целью трудовой происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями. Потому что регулярного авиасообщения нет. Поэтому, чтобы людям уехать, надо решить большое количество логистических проблем", - говорит глава МИД.

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В частности, как и когда украинцы будут возвращаться назад, будут иметь медицинское страхование на время пребывания за рубежом.

"Все эти вещи надо проверять. Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом уезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудемося о ней, когда возобновится регулярный транспорт. Чтобы избежать многих проблем и защитить права граждан в условиях пандемии, пришлось взять некоторое время, чтобы это наладить", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.