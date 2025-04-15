Ссылаясь на закон о национальной безопасности, администрация начала процесс изучения влияния импорта полупроводников и лекарств.

Администрация президента США Дональда Трампа начала расследование в отношении импорта микросхем и фармацевтических препаратов. Американский лидер предположил, что результаты могут привести к новым пошлинам.

Издание The New York Times пишет, что расследования также коснутся оборудования, используемого для производства полупроводников, товаров, содержащих микросхемы, и фармацевтических ингредиентов.

Новые пошлины на полупроводники и фармацевтическую продукцию будут введены в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли от 1962 года, который позволяет президенту вводить торговые ограничения для защиты национальной безопасности страны.

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Полупроводники используются для электроники, авто, игрушек и других товаров. США сильно зависят от чипов, импортируемых из Тайваня и других азиатских стран, и эту зависимость демократы и республиканцы называют серьезным риском для нацбезопасности.

Что касается фармацевтики, то Трамп утверждал, что слишком много жизненно важных лекарств импортируется. Некоторые лекарства хотя бы частично производятся в США, хотя Китай, Ирландия и Индия являются значительными источниками некоторых видов фармацевтических препаратов.

Трамп утверждает, что пошлины на чипы заставят компании перенести свои заводы в США. Некоторые технологические компании откликнулись на просьбы президента строить больше в Штатах.

Однако некоторые критики сомневаются в том, насколько пошлины действительно помогут укрепить американскую промышленность, учитывая, что администрация Трампа также угрожает сократить гранты, предоставленные фабрикам по производству чипов администрацией Байдена. А иностранные правительства, такие как Китай, Япония, Южная Корея и Тайвань, активно субсидируют производство полупроводников с помощью грантов и налоговых льгот.

По данным ассоциации глобальных поставщиков полупроводников SEMI, до 2028 года в мире планируется открыть 105 новых фабрик по производству микросхем. 15 из них планируется построить в США, а большинство - в Азии.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в отношении ряда стран, хотя впоследствии предоставил "паузу" и оставил пошлины на уровне 10% на 90 дней, кроме Китая. Для Пекина совокупная ставка пошлины составляет 145%.

КНР собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

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