Президент США планирует продолжать вводить больше отраслевых пошлин, несмотря на негативные последствия.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 8 апреля, предупредил о ведении "крупных" пошлин. В этот раз под удар американского лидера попадет импорт фармацевтической продукции.

Издание Bloomberg пишет, что во время выступления на мероприятии Национального республиканского комитета Конгресса Трамп заявил, что пошлина будет стимулировать фармацевтические компании переносить свои производства в США.

"В ближайшее время мы объявим о введении крупных пошлин на фармацевтические препараты. Как только мы это сделаем, они ринутся обратно в нашу страну, потому что мы - большой рынок. Наше преимущество перед всеми в том, что мы - большой рынок", - сказал президент США.

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Трамп уже давно сетует на недостаток отечественного фармацевтического производства и неоднократно обещал ввести пошлины, чтобы привлечь в страну новые мощности.

Помимо фармацевтических препаратов, его администрация пообещала ввести дополнительные секторальные пошлины, в том числе на пиломатериалы и полупроводниковые чипы, хотя сроки и детали пока неясны.

Пошлины Трампа – главные новости

Президент США Дональд Трамп уже ввел 25%-ые секторальные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также запустил процесс введения пошлин на медь.

Объявленные на прошлой неделе масштабные "ответные" пошлины Трампа, которые унесли с американских рынков триллионы, не распространяются на сектора, которые либо уже имеют, либо могут вскоре ввести свои собственные пошлины.

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