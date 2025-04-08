Отмечается, что есть несколько очевидных шагов, которые Пекин почти наверняка предпримет.

Торговая война между США и Китаем может привести к упадку торговли между двумя крупнейшими экономиками мира. Данный сценарий возможен в случае введения дополнительных 50%-ных пошлин на все товары из Китая.

Корреспондент Sky News Хелен-Энн Смит пишет, что если угрозы Трампа воплотят в жизнь, то все китайские товары будут облагаться пошлинами в размере более 100 %, а некоторые - до 120 %, что делает любую торговлю практически невозможной.

На данный момент Китай - единственная страна в мире, которая решила занять такую жесткую позицию. Другие же страны публично идут на уступки и отправляют делегации на переговоры.

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Есть несколько очевидных шагов, которые Китай почти наверняка предпримет. Одним из примеров является контроль за экспортом редкоземельных минералов. Китай контролирует огромную часть мировых поставок, но США, скорее всего, со временем найдут обходные пути.

Еще одним вариантом является повышение пошлин на американскую продукцию, имеющую большое влияние, например, на сельскохозяйственные товары, но это может зайти слишком далеко.

Потенциально более действенные варианты имеют существенные недостатки для Пекина. Например, он может нацелиться на такие известные американские компании, как Apple и Tesla, но это не идеальный вариант в то время, когда Китай пытается привлечь больше иностранных инвестиций. Возможна также некоторая девальвация валюты, но это также приведет к негативным последствиям.

Другие варианты носят более политический характер и связаны с риском эскалации за пределами экономической арены.

Сегодня утром редактор государственного информационного агентства Синьхуа предположил, что Китай может прекратить сотрудничество с США в борьбе с фентанилом. Для Трампа эта проблема является одной из основных, и трудно представить, что она не станет "красной чертой".

Среди других обсуждаемых вариантов - запрет на импорт американских фильмов или, возможно, призыв к китайской общественности бойкотировать все американские товары.

Пошлины Трампа в отношении Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных пошлин на товары из других стран. Так, введены пошлины в размере 25% на все авто иностранного производства и запчасти.

В свою очередь Пекин объявил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на импорт из США, что вызвало агрессивную реакцию Трампа. Президент США в ультимативной форме пригрозил Китаю дополнительными 50%-и пошлинами, если страна не отменит свое решение о введении 34%-ых пошлин.

В свою очередь Китай поклялся "бороться до конца", если США пойдут на угрожающее повышение пошлин.

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