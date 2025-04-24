По словам экономического эксперта, США не могут конкурировать на равных с Китаем.

Торговая война президента США Дональда Трампа вызывает огромное количество вопросов о ее целесообразности. Пока министр финансов Скотт Бессант пытается найти логику в каждом экономическом решении американского лидера, лидеры других стран мира пытаются понять, что задумал Вашингтон.

Журналист и экономический эксперт Алан Битти в своей колонке для Financial Times заявил, что за десятилетия рычаги влияния США на переделку глобальной торговой системы ослабли по сравнению с Китаем. По его словам, теперь даже Трамп понимает, что США больше не являются незаменимыми.

Роль США в мировой торговле начала ослабевать

Битти напомнил, что во время реализации плана Маршалла после Второй мировой войны США создали в Западной Европе в основном атлантистскую политическую экономику. Американцы предложили не только финансовую помощь по плану Маршалла, но и передовые технологии, а также доступ к своему растущему потребительскому рынку.

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Тем не менее все эти преимущества рассеялись, считает эксперт. Он отметил, что бюджеты США на помощь значительно сократились по сравнению с китайскими.

Журналист напомнил, что при экс-президенте Джо Байдене США упорно работали над тем, чтобы лишить Китай передовых технологий, но неспособность сопоставить китайские официальные и корпоративные инвестиции, а также неправильные сигналы для американской промышленности привели к тому, что Штаты отстали в большинстве "зеленых технологий".

Китай захватывает мировую торговлю

Эксперт подчеркнул, что многие страны мира, которые хотят внедрить более экологичную энергетику или заменить большую часть традиционных автомобилей с ДВС на электромобили, чаще всего покупают эти технологии в Китае с большими субсидиями.

Журналист поделился, что по оценкам консалтинговой компании Rhodium Group, в 2023 году доля Китая в мировом экспорте солнечных батарей и модулей составила 53,5% по сравнению с 35,5% 10 лет назад. В это же время доля китайских литий-ионных батарей для электромобилей превысила 50%.

США же используют субсидии и защитные пошлины на импорт, чтобы попытаться создать собственное производство аккумуляторных батарей, электромобилей и солнечных батарей для внутреннего рынка, объяснил эксперт. Тем не менее он считает, что огромные пошлины не сделают США конкурентоспособным экспортером.

Кроме того, Европейский Союз пытается интегрировать передовые китайские технологии автоиндустрии на свой внутренний рынок. Эксперт добавил, что автомобильная промышленность США же сильно пострадала из-за "торговой защиты" Трампа, сосредоточившись на производстве больших бензиновых пикапов, которые не нужны многим странам мира. В это время сектор недорогих электромобилей постепенно становится популярнее.

В чем заключается план Трампа

Журналист поделился, что США давно используют доступ на свой внутренний рынок в качестве приманки для торговых партнеров. Американцы пытаются заставить их снизить пошлины и принять местные правила торговли.

Эксперт напомнил, что в 2016 году 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали Транстихоокеанское партнерство, которое было призвано окружить Китай экономиками, ориентированными на США. Тем не менее Конгресс США задержал подписание соглашения, а в 2017 году Трамп и вовсе вывел страну из него.

Позже страны, которые подписали Транстихоокеанское партнерство, пошли дальше и превратили его во "всеобъемлющее и прогрессивное" соглашение, но уже без США, подчеркнул эксперт. Он добавил, что с тех пор перспективы использования американского рынка в качестве рычага влияния сократились не только из-за секулярного снижения доли Америки в мировой экономике, но и из-за токсичности торговых соглашений в Вашингтоне.

Идея же Трампа заключается в том, чтобы угрозами высоких пошлин отнять доступ к рынку для других стран, а затем восстановить его в обмен на торговые уступки, объяснил Битти. По его словам, такие условия являются "кнутом без пряника".

Битти подчеркнул, что США находятся в шатком положении. У страны нет помощи, технологий и доступа на рынки, чтобы контролировать мировую торговлю так, как это было раньше.

Торговая война Трампа - другие новости

Ранее в The New York Times писали, что европейская оборонная промышленность может извлечь выгоду из торговой войны президента США Дональда Трампа. Многие европейские страны собираются отказаться от американского оружия.

Кроме того, в The Wall Street Journal писали, что военная экономика российского диктатора Владимира Путина не избежит последствий торговой войны Трампа. Снижение цен на нефть ударит по и без того замедляющемуся российскому росту и сократит военный бюджет Москвы.

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