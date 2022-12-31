К сети присоединились отделения "Коминбанка" как в столице, так и в регионах.

13 отделений "Коминбанка" сейчас вошли в национальную сеть отделений украинских банков, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута, созданной в рамках инициативы Национального банка POWER BANKING.

Об этом сообщила председатель правления "Коминбанка" Татьяна Путинцева в интервью НВ.

"Стабильная банковская система в условиях войны - составляющая институциональной устойчивости государства в целом. И, конечно, один из залогов нашей будущей победы. Такой себе финансовый фронт, если хотите", - отметила она.

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По ее словам, к сети присоединились отделения "Комінбанка" как в столице, так и в регионах. А еще до того, как была реализована инициатива НБУ, банк организовал в ряде отделений свои "точки несокрушимости".

"Там в рабочие часы люди могут зарядить свои гаджеты, согреться, выпить кофе и, конечно, решить финансовые вопросы. Даже, если они не являются клиентами нашего банка. Эти отделения обеспечены наличными, интернетом, электроэнергией, всем необходимым", - рассказала Татьяна Путинцева.

Говоря о сотрудничестве регулятора и других центральных органов власти с банками в течение 2022 года, она отметила, что взаимодействие было достаточно эффективным, благодаря взвешенным шагам НБУ удалось сохранить стабильность банковской системы. В качестве примера таких шагов Татьяна Путинцева привела, в частности, принятое в конце марта решение Нацбанка о предоставлении рефинансирования в размере 30% от остатков на счетах физлиц.

"Мы воспользовались этой возможностью, для нас это был как глоток воздуха. Благодаря этому удачному решению, мы смогли снять финансовую напряженность, которая возникла", - подчеркнула председатель правления "Коминбанка".

Также, по словам Татьяны Путинцевой, благодаря открытию в августе вторичного рынка ОВГЗ, который приостановил работу после начала полномасштабного вторжения России в феврале, "Коминбанку" удалось погасить избыточную сумму рефинансирования.

Среди последних положительных решений НБУ она выделила начало имплементации мер для усиления монетарной трансмиссии, в частности, повышение требований к обязательным резервам банков по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте.

"Нам дали возможность покрывать до 50% от общего объема этих резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ. Такие действия НБУ являются логичными и мы их приветствуем. Считаю, что они придадут стабильности финансовой системе. При этом ждем от НБУ взвешенное, то есть с учетом интересов всех стейкхолдеров, решение относительно сроков и доходности бенчмарк-ОВГЗ", - отметила председатель правления "Коминбанка".

Она считает тот факт, что несмотря на войну банковская система устояла - главным общим достижением Нацбанка, банков и клиентов в 2022 году.

"Все сработали как одно целое, как один механизм. И хотя у Нацбанка, коммерческих банков может быть разное видение, мы понимаем, что от нашего единства зависит состояние финансовой системы государства, ее стабильность, финансовое положение наших граждан", - резюмировала Татьяна Путинцева