В Госстате назвали отрасли экономики с самой высокой теневой занятостью
Значительная часть (42,1%) неформально занятого населения Украины в возрасте от 15 лет и старше в первом квартале этого года работало в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
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Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным Госстата, около 17% неформально занятого населения работало в строительстве; еще 17% - в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов; 6,1% - в промышленности.
По оценке Госстата, количество неформально занятых украинцев в первом квартале составило более 3 млн 404 тыс. человек.
Также в службе отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.
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