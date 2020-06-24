Уровень безработицы в Украине сократился до 8,6%

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 1-м квартале 2020 года составил 58,2%.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 16,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 58,2%.

Читайте такжеПочти 90% украинцев не готовы сменить работу: результаты опроса

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует пик уровня безработицы в стране во втором квартале - безработица увеличится до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель пойдет на спад и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего, но ниже 10%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам года прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram