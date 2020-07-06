Госстат подсчитал, сколько украинцев работает неофициально

Чаще всего без трудовых книжек в Украине работают жители сел.

Сейчас каждый пятый украинец работает без трудовой книжки.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца этого года составляет около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества работающих украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего неофициально работали жители сел. Их количество составляет 1,8 миллиона.

Кроме того, от января до марта 2020 года 3,4 миллиона украинцев были неформально занятые. Из них 1,35 миллиона женщин и 2 миллиона мужчин в возрасте 15-70 лет.

Как сообщал УНИАН, новым Трудовым кодексом будет предусмотрена возможность работниками иметь электронную трудовую книжку. Во время своего заседания 27 ноября правительство приняло законопроект, который предусмотрено внедрение в Украине электронных трудовых книжек.

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