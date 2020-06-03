Кабмин хочет узаконить электронную трудовую книжку, чтобы назначать пенсии автоматически

Такое решение Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», предлагающий ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме и тем самим узаконить электронную трудовую книжку.

Читайте такжеБольшинство украинцев согласились бы получать зарплату "в конвертах" – опрос

Такое решение Кабмин принял во время сегодняшнего заседания.

В частности, законопроект предусматривает ведение трудовых книжек в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также продолжения такого учета в бумажной форме, если этого желает работник.

Законопроектом также предлагается урегулировать механизм накопления, обработки и использования этой информации для подтверждения стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и других целей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит сделать автоматическим начисление пенсий.

«Благодаря этому законопроекту будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников, а это будет означать, что пенсии будут начисляться автоматически», - сказал Шмыгаль.

Присутствовавшая на заседании Кабмина министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что принятие законопроекта позволит достаточно быстро реализовать ключевые его положения на практике.

«Через три месяца после принятия закона Верховной Радой будут созданы условия, чтобы Пенсионный фонд мог назначать человеку пенсию автоматически», - сказала он.

Также Лазебная сообщила, что для оцифровки данных с бумажных трудовых книжек и внесения их в электронный реестр понадобится 5 лет.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не требует дополнительных средств из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров Украины одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат и внес его на рассмотрение Верховной Рады, но законопроект так и не был рассмотрен парламентом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram