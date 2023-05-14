Минкульт в ближайшее время намерен собрать экспертную группу по вопросу работы мессенджера в Украине.

Работа в Украине мессенджера Telegram вызывает серьезное беспокойство, так как коммуникация с его представителями полностью отсутствует.

Об этом в интервью NV заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, отметив при этом, что с социальными сетями есть коммуникация. Министр отметил, что необходима дискуссия о том, каким образом будут складываться отношения общества с Telegram, в первую очередь по анонимным ТГ-каналам.

"Есть коммуникация с социальными сетями - с Facebook, например, или с Youtube. Что меня беспокоит, например, когда мы говорим о таком мессенджере, как Telegram? Что такая коммуникация вообще отсутствует", – объяснил Ткаченко.

Ткаченко отметил, что Минкульт в ближайшее время намерен собрать экспертную группу по вопросу работы мессенджера в Украине, которая будет состоять из разных специалистов. Также к дискуссии будут привлечены представители ТГ-каналов.

Контроль контента

9 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

29 декабря 2019 года министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законодательство по информации должно устанавливать правила контента медиа. Он также заявил, что правительство представит доработанную концепцию законопроекта о дезинформации, а в Минкульте рассматривают возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации.

Telegram

Кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов. Также можно совершать аудио- и видеозвонки, устраивать трансляции в каналах и группах, организовывать конференции, многопользовательские группы и каналы.

Функционал приложения может быть значительно расширен при помощи ботов. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows, macOS и GNU/Linux. В июне 2022 года вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений, а число его постоянных пользователей превысило 700 миллионов.

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