Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Президент считает, что это поможет в борьбе с фейками.

Кабинет министров получил задание разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно регулирования деятельности средств массовой информации (СМИ).

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Соответствующее поручение содержится в указе президента Владимира Зеленского № 837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

Глава государства обратил внимание на то, что в проекте закона должны быть предусмотрены "положения относительно требований и стандартов новостей". Также Кабмин должен выработать механизмы "предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации" и ее опровержения. Документ запрещает "физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине". Предлагается также усилить ответственность за нарушение законодательства об информации.

Зеленский указал срок исполнения этого требования. Законопроект должен быть передан в парламент не позднее 31 декабря 2019 года.