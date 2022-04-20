Избежать дефицита компьютеров во втором полугодии получится, если в России заработает механизм параллельного импорта.

Запасов иностранной электроники и бытовой техники на складах и на полках российских магазинов хватит до лета.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на российскую газету "Известия".

По словам собеседников издания, прогноз справедлив, если на технику в России не будет ажиотажного спроса и в страну привезут заказанные еще зимой партии товара, которые "застряли в Европе".

Некоторые из них предположили, что резервы закончатся лишь в августе-сентябре. На фоне трудностей с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент в магазинах может сузиться, сообщил представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАЭК.

"Источник в одной из розничных сетей отметил, что через рост цен и на фоне того, что в конце февраля - начале марта спрос на электронику был ажиотажным, продажи в мае могут резко просесть.

Другой собеседник газеты обратил внимание на то, что отдельные категории техники и электроники будет сложно заменить другими брендами за короткий срок: речь идет о премиальных моделях бытовой техники, флагманские смартфоны и умные часы, игровые консоли и другие гаджеты", - говорится в статье.

Минпромторг РФ заверил, что отслеживает ситуацию в торговых сетях, которые продают бытовую технику и электронику.

По данным на 13 апреля, сформированы достаточные запасы холодильников, стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновых печей, газовых и электрических плит с духовками, утверждают в ведомстве.

Новых отгрузок в Россию пока нет. Избежать дефицита компьютеров во втором полугодии получится, если в России заработает механизм параллельного импорта - ввоза продукции в Россию без разрешения правообладателя, тогда партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана.

"По словам собеседника газеты, параллельный импорт теоретически позволяет завозить миллионы гаджетов. Однако регулярность таких поставок непредсказуема, потому что у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара.

Кроме того, среди рисков при таком ввозе - отсутствие гарантий со стороны производителя, фирменного сервиса и поддержки, невозможность подключить некоторые функции", - резюмирует газета.

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