Сейчас, по словам нардепа Ярослава Железняка, финализированного документа еще нет.

В ближайшее время мы услышим о подписании определенной части соглашения о полезных ископаемых. Такое мнение в комментарии журналистам высказал Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отвечая на вопрос относительно соглашения о полезных ископаемых, он отметил:

"Я только вернулся из Вашингтона и я более чем убежден, что в ближайшее время, скорее всего, на этой неделе, мы услышим о подписании определенной части этого соглашения".

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По словам Железняка, это соглашение будет состоять из политической части, которая будет касаться того, как создается и регулируется соответствующий Фонд, и технической.

"Эта техническая часть, в принципе, как и политическая - они, по законодательству Украины, по моему искреннему убеждению, и, думаю, по убеждению и правительства, должны пройти ратификацию в парламенте", - сказал депутат.

Кроме того, добавил он, сама процедура работы этого Фонда предусматривает значительное количество изменений в законы Украины и кодексы.

"Соответственно, я думаю, что потом в парламенте вы будете наблюдать два процесса: первое - это ратификация соглашения, а второе - это изменения в законодательство Украины во исполнение ратификации соглашения. То есть на имплементацию его норм", - отметил Железняк.

В то же время он подчеркнул, что "из тех проектов, черновиков соглашения, потому что финального документа по меньшей мере по состоянию на вчера-позавчера еще не было, прям финализировано, я видел: оно, соглашение, в разы будет лучше и менее скандальным, чем то..., которое нам прислала 23 марта 2025 года американская сторона".

"Сейчас идет процесс. У нас привлечены британская компания и американский офис. Они действительно делают очень хорошую работу. И я думаю, что соглашение не будет вызывать такого резонанса. Тем более скажем так, его действие значительно дольше, чем теоретическая работа этой Администрации Соединенных Штатов", - отметил парламентарий.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Как сообщал УНИАН, зимой Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине заключить специальное соглашение об использовании природных ресурсов. Оно предусматривало создание Совместного фонда восстановления, в который Украина должна была передавать 50% доходов от добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Подписание соглашения сорвалось из-за скандала, который возник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Они с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом поспорили из-за разных взглядов на мирные переговоры.

Кроме того, проблемным вопросом стало желание США включить в соглашение "погашение расходов на военную помощь Украине", то есть фактически взыскать со страны деньги за помощь, которая не предоставлялась в долг.

Зеленский подчеркнул, что помощь в условиях войны - это не долг, который нужно отрабатывать природными ресурсами.

Вее 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США договорились, что соглашение о полезных ископаемых не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа. Он также отметил, что над соглашением работают юридические команды и уже есть хороший прогресс.

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