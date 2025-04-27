Шмыгаль рассказал о встрече с Бессентом.

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились, что соглашение о полезных ископаемых не будет включать американскую помощь, предоставленную до подписания документа.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждал это с министром финансов США Скоттом Бессентом во время визита на Spring Meetings 2025 Всемирного банка и Международного валютного фонда. Он отметил, что над соглашением работают юридические команды, уже есть хороший прогресс:

"Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано Парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания".

Соглашение о полезных ископаемых

Напомним, зимой администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине заключить специальное соглашение об использовании природных ресурсов. Оно предусматривало создание Совместного фонда восстановления, в который Украина должна была передавать 50% доходов от добычи нефти, газа и редкоземельных металлов.

Видео дня

Подписание соглашения сорвалось из-за скандала, который возник во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Они с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом публично поспорили из-за разных взглядов на мирные переговоры.

Кроме того, проблемным вопросом стало желание США включить в соглашение "погашение расходов на военную помощь Украине", то есть фактически взыскать со страны деньги за помощь, которая не предоставлялась в долг.

Президент Зеленский заявил, что украинцы очень ценят поддержку Соединенных Штатов Америки, но помощь в условиях войны - это не долг, который нужно отрабатывать природными ресурсами.

Вас также могут заинтересовать новости: