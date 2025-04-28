В Вашингтоне уверены, что сделка будет подписана.

Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по полезным ископаемым, которое будет включать все природные ресурсы Украины - нефть, газ и ключевые энергетические активы. Не исключено, что подписание сделки состоится уже на этой неделе, сообщает Financial Times.

Примечательно, что ранее подписание "соглашения по минералам" сорвалось из-за разногласий между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп требовал, чтобы Украина использовала доходы от природных ресурсов для возврата американской помощи, но Киев отказался выполнять это условие. Теперь обе страны договорились, что ранее предоставленная военная помощь не будет учитываться в рамках сделки.

По данным издания, Киев добился значительной уступки от администрации президента США Дональда Трампа. Прорыв был достигнут после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане.

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"Имеем хороший прогресс. Главное,что четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано Парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом.

В издании отметили, что Трамп после встречи с Зеленским в Ватикане заявил, что украинский лидер "понимает картину и хочет заключить сделку". Также он выразил разочарование Украиной и Россией, заявив, что воюющие страны не желают идти на уступки, чтобы остановить войну:

"Я был очень разочарован тем, что ракеты были запущены Россией. Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел и подписал сделку".

Журналисты пишут, что Трамп рассматривает "сделку по минералам" для совместной эксплуатации украинских редкоземельных металлов и других природных ресурсов как способ возместить миллиарды долларов военной помощи, отправленной Киеву при администрации Джо Байдена, и оказать давление на Зеленского с целью более широких мирных переговоров.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что запрос США на использование доходов от "соглашения по минералам" для погашения военной помощи мог бы подорвать суверенитет страны, потенциально сорвав заявку Украины на вступление в ЕС. Многие народные депутаты выразили обеспокоенность по поводу договоренности и заявили, что не поддержат "плохую сделку".

В то же время, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц выразил уверенность в интервью Fox News, что сделка "будет достигнута".

"Переговорщики упорно трудились на выходных. Трамп полон решимости сделать это", - заявил он.

Соглашение по полезным ископаемым Украины - что известно

Как писал УНИАН, ранее член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фитцпатрик заявил, что подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной возможно в ближайшее время.

Предполагается, что сделка приведет к долгосрочному экономическому партнерству между двумя странами.

Подписание соглашения должно было состояться 28 февраля, однако из-за перепалки между президентом Украины Владимиром Зеленским с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнс этого не произошло.

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