В СНБО ждут обоснованного предложения насчет отмены запрета, отметил вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готов рассматривать вопрос отмены запрета экспорта природного газа, но нуждается в обоснованных предложениях для принятия такого решения.

Об этом сообщил экс-заместитель министра энергетики, вице-президент Energy Club Максим Немчинов. "Сегодня была рабочая группа при СНБО, на которой присутствовали многие из нас, кто сейчас здесь. И там обсуждали этот вопрос (экспорта газа, - ЕР). В СНБО ждут от нас обоснованного предложения по отмене запрета. То есть они готовы рассматривать, но надо дать им возможность посмотреть и принять решение. В СНБО так же понимают, что надо делать определенные шаги, но эти шаги должны быть взвешены", - сказал Немчинов во время круглого стола "Второй год запрета экспорта природного газа из Украины: последствия и перспективы", организованного энергокомитетом Верховной Рады 14 марта в Киеве.

При этом модератор круглого стола, председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения энергокомитета Андрей Жупанин отметил, что "его результатами будет наработка предложений как от экспертной среды, подкомитета, так, возможно, и от самого комитета, если он согласится проголосовать за соответствующие рекомендации".

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Напомним, ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.