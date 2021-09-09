Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурса "Учитель года".

В Украине премии за звание "Учитель года" будут увеличены в два раза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

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"Правительство приняло решение о повышении денежного вознаграждения победителям ежегодного конкурс "Учитель года", – сообщил глава Кабмина.

Сколько получат победители:

первое место в конкурсе - 60 тыс. грн;

второе место – 54 тыс. грн;

третье место – 48 тыс. грн.

Шмыгаль также отметил, что с запланированным ростом минимальной зарплаты эти выплаты лишь будут увеличиваться.

"Работа учителей очень важное и ответственное и она должна оцениваться на должном уровне", – добавил Шмыгаль.

Премия Global Teacher Prize: чтоизвестно

Премию Global Teacher Prize в 2014 году основал арабский миллиардер Санни Варки. Награду в 1 млн долларов получает лучший учитель планеты, автор наиболее инновационной, эффективной и нестандартной методики обучения. Награда символизирует важность профессии учителя и необходимость ее признания и вознаграждения. Победителя выбирает специальный комитет из выдающихся учителей, образовательных экспертов, чиновников, журналистов, разработчиков, ученых и предпринимателей.

Национальная премия Global Teacher Prize Ukraine вручается с 2017 года. ее первым лауреатом стал учитель из Черновцов Пауль Пшеничка.

В 2018 году победил учитель информатики из Запорожья Александр Жук. В 2019 году лучшим учителем выбрали Наталью Кидалову из Мелитополя.

Конкурс "Учитель года":

Конкурс "Учитель года" был учрежден указом президента Украины в 1995 году. Его победителям присваивается звание "Заслуженный учитель Украины".

В 2021 году победителей конкурса назвали в апреле, ими стали 12 педагогов — по три в каждой из четырех номинаций: "Руководитель учебного заведения", "Математика", "Украинский язык и литература" и "Трудовое обучение".:

В 2021/2022 учебном году конкурс проводится в номинациях "Основы правоведения", "Биология", "Информатика" и "Музыкальное искусство".

Автор: Елена Коваленко