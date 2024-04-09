Основная цель этого пакета - ограничить способность РФ обходить уже введенные санкции.

ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван уменьшить возможности агрессора обходить уже введенные санкции. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время выступления в Европейском парламенте.

"Вероятно, он будет включать большой перечень ограничительных мер с сильным акцентом на предотвращение обхода [уже введенных санкций] - например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушить лимит цен на экспорт нефти", - сообщил он.

По словам Домбровскиса, Еврокомиссия также изучает пути противодействия обходу санкций через иностранные дочерние предприятия западных компаний.

Видео дня

"Мы продолжим давить на Россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя, где бы они ни были. Мы будем продолжать преследовать приближенных к Путину. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обойти санкции или пополнить ее военный арсенал", - заверил вице-президент Еврокомиссии.

По словам Домбровскиса, 14-ый пакет санкций ЕС против России должны принять до конца весны.

Западные санкции против России

Как писал УНИАН, предыдущий, 13-й пакет санкций против России Евросоюз ввел 23 февраля этого года - накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Эти ограничения затрагивали 106 физических и 88 юридических, причастных к поддержке российской агрессии.

Также мы рассказывали, что торговый бум между Турцией и Россией останавливается из-за западных санкций. По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: