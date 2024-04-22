Обсуждение нового пакета санкций находится на ранней стадии.

Следующий пакет санкций Европейского Союза должен включать шаги против теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром перед встречей министров иностранных дел ЕС, пишет Reuters.

"Принятие 14-го пакета санкций является одной из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по сдерживанию российского теневого флота", – сказал Биллстром, прибыв на встречу.

Отмечается, что обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии, и его принятие не планируется на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Видео дня

Санкции против РФ

В начале апреля 2024 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС начал работу над 14-м пакетом санкций против России, который призван уменьшить возможности агрессора обходить уже введенные санкции. Основная цель этого пакета – ограничить способность РФ обходить уже введенные санкции.

Предыдущий, 13-й, пакет санкций против России Евросоюз утвердил в феврале. Было решено применить ограничительные меры в отношении дополнительных 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: