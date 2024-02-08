Как ранее сообщалось, новый пакет санкций против России не будет иметь запретов на импорт.

В Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничения направлены против отдельных лиц и компаний, которые производят оружие и поставляют ключевые технологии для российского ОПК. Санкции также должны коснуться судоходных фирм, обеспечивающих транспортировку боеприпасов в Россию из Северной Кореи.

Если говорить об отдельных лицах, то ограничения предлагают ввести против чиновников, политиков, а также директоров компаний. Среди них фигурирует имя Алексея Дюмина — бывшего телохранителя Путина, который сейчас занимает пост губернатора Тульской области.

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Прежде чем утвердить эти предложения, надо чтобы их поддержали все государства-члены ЕС. Предложения могут измениться до того, как страны согласятся друг с другом.

13-й пакет санкций против России

В январе ЕС начал обсуждение нового пакета санкций: его должны утвердить до 24 февраля. Обычно этот пакет называют "ограниченным" или "слабым", потому что, как ранее сообщалось, он не будет иметь запретов на импорт.

В Еврокомиссии специально пошли таким путем, чтобы не вызывать острых дебатов между странами-членами Евросоюза и способствовать максимально быстрому принятию новых санкций.

При этом 14-й пакет, который хотят предложить уже скоро, может содержать новые запреты на импорт.

Напомним, предыдущий, 12-й пакет санкций Евросоюз согласовал в декабре. Ограничения включали в себя введение запретов на прямой или косвенный импорт алмазов из РФ.

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