Новые ограничения коснутся большего количества физических и юридических лиц в части замораживания активов и запрета на въезд.

Евросоюз готовит новые санкции против России и финансовую поддержку для Киева накануне второй годовщины войны, стремясь восстановить уровень западной помощи Украине, пишет Financial Times со ссылкой на ознакомленных людей.

Отмечается, что набор ограничений в 13-м пакете санкций будет касаться юридических и физических лиц, связанных с полномасштабным вторжением в Украину. Также ЕС готовит долгожданное соглашение о выделении Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Часть денег смогут перечислить сразу.

"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что украинцы нуждаются в помощи. Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать", – сказал изданию один из дипломатов ЕС, участвовавший в переговорах.

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Указано, что новые санкции ЕС коснутся большего количества физических и юридических лиц в части замораживания активов и запрета на въезд. Однако вряд ли речь идет о запрете на импорт российского алюминия, как того требовали Польша и страны Балтии.

"Другие элементы санкций также могут сузить, чтобы обеспечить поддержку, поскольку предыдущие попытки нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа потерпели неудачу из-за отсутствия консенсуса", – говорится в публикации.

Что касается финансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках обновления бюджета ЕС, который все еще должен быть подписан лидерами стран-членов на встрече 1 февраля, то Еврокомиссия готова пойти на уступки премьеру Венгрии Виктору Орбану, чтобы заручиться его поддержкой. Дипломаты ЕС выразили уверенность, что венгерский лидер в конце концов уступит.

"Если Орбан сорвет пополнение бюджета ЕС, это будет похоже на политический выход из Союза", – заявил агентству высокопоставленный дипломат ЕС.

Он добавил, что часть денег смогут предоставить как только лидеры и Европейский парламент подпишут пакет. Точная сумма все еще обсуждается. Остальные деньги будут выделены траншами в течение четырех лет.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, участвовавшего в переговорах, вопрос получения прибылей от замороженных активов РФ "демонстрирует прогресс, но не приблизит деньги к Киеву". А саму конфискацию таких активов вряд ли поддержат Италия, Франция и Германия.

Также продолжаются переговоры о реформировании так называемого Европейского фонда мира, который финансировал поставки оружия в Украину. В блоке хотят "постепенно отказаться" от возмещений столицам за оружие, которое они отправили в Украину, и заменить их на платежи за совместное производство.

Помощь ЕС и санкции против России

В декабре 2023 года скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на помощь Украине в виде €50 млрд от Европейского союза.

В то же время глава словацкого правительства отметил, что Словакия поддержит предложение Европейской комиссии создать украинский фонд объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Иностранные СМИ сообщали, что российские алюминиевые изделия являются одними из товаров, в отношении которых может будет введено эмбарго в следующем пакете санкций ЕС против России.

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