Увеличение получения РФ подсанкционных товаров чиновники назвали "чрезвычайно тревожным".

Евросоюз требует от правительств стран-членов закрыть лазейки, с помощью которых запрещенная продукция попадает к россиянам. Об этом сообщает Politico.

В среду, 7 февраля, в столицы стран-членов ЕС было отправлено письмо, в котором Европейская комиссия предупредила о необходимости "немедленных, согласованных и решительных действий со стороны всех нас".

Отмечается, что запрещенные товары поставляют в Россию через страны-посредники. В пользу этого говорят цифры. Экспорт запрещенных товаров из ЕС в страны, не входящих в состав объединения, вырос с 3 млрд евро до полномасштабной войны до 5,6 миллиардов евро к середине прошлого года.

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Это увеличение чиновники назвали "чрезвычайно тревожным". По их мнению оно компенсирует потерю легальной торговли с Москвой.

Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и Союза рынков капитала Мейрид Макгиннесс и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявили в письме, что впоследствии поделятся "подробной информацией" об уклоняющихся от санкций компаниях. Чиновники свяжутся со столицами до середины апреля, чтобы оценить принятые меры.

В своем письме ЕС призвал правительства привлечь к ответственности операторов, которые активно подрывают санкции и вообще более серьезно относиться к проблеме. В частности, Макгиннесс советует странам более активно делиться информацией о нарушителях.

Новые санкции

До конца февраля Европейский союз примет новый, 13-й пакет санкций против России, однако Украине не стоит иметь от него много ожиданий. Как стало известно, он станет самым слабым и вообще не будет содержать запретов на импорт. Зато там будут списки юридических и физических лиц, подлежащих ограничениям.

Вскоре после того, как примут 13-й пакет, Еврокомиссия планирует предложить 14-й, в который хотят включить новые запреты на импорт.

Напомним, 12-й пакет санкций согласовали в декабре. Он включал в себя введение запретов на прямой или косвенный импорт российских алмазов.

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