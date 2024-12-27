ЕС собирается ввести дополнительный пакет санкций против 'теневого флота' России

В ЕС заявили, что "теневой флот" России угрожает безопасности и окружающей среде.

Европейский Союз может ввести дополнительный пакет санкций против "теневого флота" РФ после очередного повреждения кабеля в Балтийском море и задержания нефтяного танкера Финляндией.

Об этом сказано в совместном заявлении Европейской комиссии и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас.

В документе говорится о том, что "теневой флот" России угрожает безопасности и окружающей среде. Помимо этого он финансирует военный бюджет России, большую часть которого страна-агрессор направляет на войну против Украины.

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"Мы решительно осуждаем любое преднамеренное разрушение критической инфраструктуры Европы. Подозреваемое судно является частью российского "теневого флота", который угрожает безопасности и окружающей среде, а также финансирует военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, направленные против этого флота", - заявили Каллас и представители Европейской комиссии.

Помимо этого в Еврокомиссии поделелись, что в ответ на инциденты в Балтийском море была усилена защита подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией и новые технологии обнаружения.

Повреждение телекоммуникационного кабеля в Балтийском море - что известно

Напомним, что 25 декабря в Балтийском море вышла из строя важная линия электропередачи между Финляндией и Эстонией - Estlink 2. Начальник диспетчерской службы Fingrid, которая управляет финскими электросетями, Арто Пахкин, заявлял, что причина неисправности выясняется.

Уже 26 декабря финская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер, который подозревают в причастности к отключению линий электропередач и телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с Эстонией. Выяснилось, что судно направлялось из России.

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