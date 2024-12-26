Не исключается возможность вандализма.

25 декабря была вышла из строя важная линия электропередачи между Финляндией и Эстонией. Об этом сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

"Линия электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя сегодня днем. Даже в Рождество власти не спят и расследуют инцидент. Потеря связи не повлияет на поставки электроэнергии финнам", – говорится в его заявлении.

Тем временем начальник диспетчерской службы Fingrid, которая управляет финскими электросетями, Арто Пахкин, заявил, что причина неисправности выясняется.

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"Возможность вандализма исключать нельзя. Однако мы рассматриваем ситуацию в целом и сообщим о причине неисправности, когда она станет известна", – приводит его слова финское издание Yle.

В компании добавили, что линия Estlink 2 была отключена в 12:26 25 декабря. На тот момент передача электроэнергии составляла 658 МВт.

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Напомним, в октябре 2023 года подвергся атаке газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Тогда премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что утечку газа вызвало "внешнее воздействие".

Финская газета Iltalehti со ссылкой на правительственные источники акцентировала, повреждение "не было случайным", а официальные лица считают, что за инцидентом стоит Россия.

Впоследствии Национальное бюро расследований Финляндии установило техническую причину повреждения газопровода Balticconnector – "виновником" стало судно "Newnew Polar Bear" под флагом Гонконга.

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