Правительство страны также продолжает оказывать давление на Кремль, работая над ограничениями деятельности теневого флота в Балтийском и Северном морях.

Правительство Британии ввело новый пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть, говорится в сообщении британского правительства.

"Британия усиливает свою железную поддержку Украины, вводя новые санкции против энергетического сектора России. Сегодняшние санкции направлены против 20 судов теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевозил более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году", - отмечается в сообщении правительства Великобритании.

Также сообщается, что под санкции попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD (бывшие Coral Energy - ред.), которые оперируют теневым флотом РФ.

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"Эти новые меры еще больше опустошат военную копилку Путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для финансирования своей незаконной войны, и заставят задуматься тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти", - добавили в британском правительстве.

Новые экономические ограничения должны сократить поступления средств в бюджет РФ от нефти, и привлекут внимание тех, кто обеспечивает экспорт российской нефти.

Всего Великобритания ввела санкции против более 100 судов за транспортировку российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров, что больше, чем любая другая страна.

Правительство также продолжает оказывать давление на Кремль, работая над ограничениями деятельности теневого флота в Балтийском и Северном морях. Великобритания уже готовит иски, чтобы ограничить возможности страхования танкеров, проходящих через Ла-Манш.

Это произошло после того, как Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония вместе с Великобританией договорились сотрудничать, чтобы противостоять вероятным теневым судам таким же образом вдоль Балтийского маршрута, и таким образом привлечь к ответственности теневые суда и компании, обеспечивающие их поддержку.

"Пока нефтяные доходы Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света или электричества, подвергаясь неустанным ракетным атакам России", - говорится в сообщении.

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