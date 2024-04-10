Признаны недостаточными доказательства того, что оба олигарха поддерживали войну Кремля против Украины.

Высший суд Евросоюза отменил санкции против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, признав недостаточными доказательства того, что оба олигарха поддерживали войну Кремля против Украины, пишет Financial Times.

Суд пришел к выводу, что ЕС не предоставил достаточных доказательств причастности миллиардеров к усилиям по подрыву Украины, что потенциально может создать прецедент для других апелляций.

"Общий суд считает, что ни одна из изложенных причин ... не является достаточно обоснованной, и что включение Авена и Фридмана в [санкционные списки] не было оправданным", – говорится в заявлении суда.

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В решении также отмечается, что между Авеном и Фридманом и Владимиром Путиным или его окружением может существовать "определенная степень взаимосвязей", но ЕС не смог "продемонстрировать, что бизнесмены поддерживали действия или политику", которые нанесли ущерб Украине, поддерживали ключевых российских чиновников или получали выгоду от их решений.

Решение Генерального суда могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Отмечается, что такое решение является серьезным ударом по режиму санкций ЕС против Москвы, который нацелен на более 1700 человек и более 400 организаций, обвиняя их в поддержке или создании условий для вторжения в Украину.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что решение суда распространяется только на черный список с февраля 2022 года по март 2023 года.

"Еще один удар для европейского режима санкций против РФ. Российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман побеждают в суде ЕС. Постановление касается только тех, кого внесли в черный список с февраля 2022 года по март 2023 года, поэтому они остаются под санкциями, поскольку список был обновлен в начале этого года, но это плохая примета", – написал журналист в сети Х.

По словам журналистов, Авен и Фридман являются наиболее известными россиянами, против которых были отменены санкции ЕС. С трех менее известных российских бизнесменов санкции были сняты в сентябре, а в марте ЕС снял ограничения с технологического основателя Аркадия Воложа.

Родившись в Украине, Фридман заработал миллионы в нефтяной и телекоммуникационной отраслях, банковском деле и розничной торговле в России до своего приезда в Лондон почти десять лет назад. Он был одним из самых богатых людей Великобритании, пока не столкнулся с санкциями из-за войны в Украине.

Фридман вернулся в Москву в октябре, присоединившись к своему бизнес-партнеру Герману Хану.

Санкции против РФ

В феврале 2024 года правительство Канады сняло санкции против четырех человек, в том числе Ольги Айзиман, бывшей жены российского миллиардера Михаила Фридмана, потому что она не соответствует критериям включения в санкционный список.

Ранее УНИАН писал, что СБУ объявила в розыск подсакционного российского миллиардера Михаила Фридмана. Его разыскивают по обвинению в "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Указанная дата исчезновения – 10 октября 2023 года.

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