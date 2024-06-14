Страны "Большой семерки" также призывают Китай прекратить помогать России.

Лидеры стран "Большой семерки" во время встречи на этой неделе в Италии пообещают усилить контроль за соблюдением верхнего предела цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и уменьшить доходы Москвы от металлов, говорится в заявлении, к которому имеет доступ Bloomberg.

"Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей и других сырьевых товаров", – говорится в заявлении, которое, как ожидается, будет опубликовано 14 июня.

Отмечается, что ограничение цен G7 на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена на которые превышает установленные пороги. Хотя ограничения вызвали отказ от западного страхования и потребность в альтернативах, Москва смогла обойти значительную часть последствий, собрав флот танкеров, работающих в юрисдикциях, которые трудно отследить.

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США, Великобритания и ЕС недавно начали применять санкции к судам, участвующим в этих перевозках. G7 "будет принимать меры, включая санкции и инновационные правоохранительные меры с использованием соответствующей географии, для борьбы с использованием Россией обманчивых альтернативных методов судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 также обязуются делать больше для того, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушать доступ к товарам и услугам, на которые эти проекты полагаются", и будут продолжать уменьшать доходы России от металлов.

Страны G7 также призывают Китай прекратить помогать России, расширит сферу действия санкций на компании и банки, в том числе в Китае, которые помогают и позволяют РФ обходить санкции на товары и технологии, используемые в вооружениях.

К G7 в Италии присоединились лидеры Аргентины, Бразилии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины и Папа Римский.

Саммит G7

Страны "Большой семерки" во время саммита в Италии согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать из доходов от замороженных российских активов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что главным результатом саммита лидеров стран "Большой семерки" для Украины станет получение большего количества средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

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