Глава государства подчеркнул, что Россия должна заплатить Украине за весь вред, который нанесла своей войной.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что лидеры стран "Большой семерки" (Италии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Японии) согласуют создание рабочего механизма по конфискации $300 млрд замороженных российских активов.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите "Группы семи", который проходит в Италии. Он считает, что все понимают, что будет справедливым, если именно Россия будет платить за ущерб, нанесенный войной.

"Я прошу вас поддержать план использования российских активов, который быстро предоставит Украине $50 млрд. Вы проинформированы о деталях. Это абсолютно рабочий план. И это деньги, которые должны сработать и для поддержки обороны, и для восстановления. Так же мы должны создать рабочий механизм конфискации замороженных активов России на $300 млрд - должны приучать государства, которые поддерживают террор, что они за это и будут платить", - заявил Зеленский.

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Конфискация российских активов

13 июня министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передаваться из доходов, полученных от замороженных российских активов.

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