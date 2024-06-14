В частности, Украина получит больше техники.

Главным результатом саммита лидеров стран "Большой семерки" для Украины станет получение большего количества средств противовоздушной обороны для защиты украинских городов. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Главный результат для нас – будет больше ПВО для наших городов. "Петриоты" – это уже фактически украинское слово. Будет и больше техники и других необходимых вещей для фронта. Решено и по использованию российских активов в пользу Украины, есть первый весомый шаг G7 по 50 миллиардам долларов", – подчеркнул он.

Как отметил президент Украины, почти все встречи на саммите G7 были посвящены именно тому, о чем говорят украинские военные – об украинских потребностях и о наших возможностях сейчас, если поставки будут достаточными и своевременными.

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"Со всеми лидерами мы говорим об ускорении отправки в Украину заявленных пакетов", – добавил Зеленский.

В частности, по словам президента Украины, он говорил об этом с президентом США Джо Байденом. Также Зеленский говорил о новой поддержке с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Кроме того, глава государства отметил, что по итогам встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком "будет плюс по поставкам".

"Хорошая встреча была и с Джорджей Мелони, Главой Совета министров Италии. Спасибо тебе, Джорджа, за этот содержательный саммит и за всю поддержку для Украины – для украинцев, для защиты наших детей, семей в Украине, всех тех, чья жизнь под ударами российского террора", – сказал Владимир Зеленский.

Саммит G7 в Италии: главное для Украины

13 июня в Италии стартовал саммит G7. В "Большую семерку" входят Италия, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония. На полях этого саммита Украина подписала сразу два важных соглашения.

В частности, президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между США и Украиной, рассчитанное на 10 лет. Соединенные Штаты намерены предоставлять долгосрочную материальную, учебную, консультационную, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную, институциональную и другую поддержку для развития украинских сил безопасности и обороны, способных защищать суверенную, независимую, демократическую Украину и сдерживать будущую агрессию.

Кроме того, подобное соглашение было подписано с Японией. Документ подписали президент Зеленский и японский премьер-министр Фумио Кишида. Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки – беспрецедентны.

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