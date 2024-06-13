Кристиан Линднер отметил, что сейчас прорабатываются детали.

В Германии подтвердили, что страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать с доходов от замороженных российских активов.

По словам немецкого министра финансов Кристиана Линднера, этот шаг продемонстрирует Владимиру Путину единство стран G7 в поддержке Украины.

"Хорошие новости из "Большой семерки": еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты от замороженных активов — умный инструмент, который показывает Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов", - написал Линднер в соцсети Х (Twitter).

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При этом он указал, что сейчас идет работа над деталями.

Замороженные активы РФ - последние новости

Чиновники по обе стороны Атлантики уже несколько месяцев обсуждают, как использовать прибыль, полученную от около 280 миллиардов долларов замороженных фондов российского центрального банка, большая часть которых находится в Европе.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль два раза в год, но США призывают союзников по "Большой семерке" найти способы предоставить Киеву немедленную поддержку.

12 июня французское издание Le Monde сообщило, что лидеры "Большой семерки" договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов до конца года.

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