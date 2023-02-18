Российские металлурги не могут нормально экспортировать свою продукцию и несут большие убытки.

Крупнейшая металлургическая компания России НЛМК решила продать часть своих заводов из-за обвала экспорта. Об этом российскому изданию "Ведомости" рассказал информированный источник.

НЛМК является крупнейшей металлургической группой в России с объемами довоенного выпуска стали на уровне 14 млн тонн в год. Причем сама отрасль тоже считалась одной из самых прибыльных и успешных.

Однако теперь миллиардер Владимир Лисин, входящий в число богатейших людей России, решил выставить на продажу принадлежащие ему заводы на Урале и в Калужской области.

Видео дня

Корпорация намерена избавиться от заводов, выпускающих совокупно 2 млн тонн металлопродукции в год. Ранее они занимали пятую часть российского рынка арматуры, катанки и метизов.

По оценкам экспертов, за год войны Лисин лишился трети своего состояния из-за потери части экспортных рынков. Так, в январе НЛМК смогла экспортировать на 21% меньше стали, чем было годом ранее.

Ситуация в российской экономике

По данным Bloomberg, экономика России потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией, что примерно эквивалентно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину международные резервы агрессора стремительно сокращаются. По данным Центробанка РФ, международные резервы страны за неделю с 3 по 10 февраля сократились на $12 млрд (2%) и составили $589 млрд.

Лавина энергетических сверхдоходов России окончательно сошла на нет. В январе приток валюты на рынок упал на 36% по сравнению с декабрем и вдвое, если сравнивать с январем-2022.

Вас также могут заинтересовать новости: