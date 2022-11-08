Британия все сильнее зависит от иностранных поставок стали.

Британские сталепроизводители призвали правительство следовать ЕС, чтобы закрыть лазейку в санкциях, которая позволяет косвенный импорт российской стали из третьих стран. Об этом пишет ГМК-центр со ссылкой на The Telegraph.

В марте 2022 года Великобритания ввела 35%-ную импортную пошлину на все стальные полуфабрикаты из России, а в апреле запретила импорт проката из РФ. Однако, по данным торгового подразделения UK Steel, несмотря на эти меры, продукция из российской стали, переработанной в третьих странах, в частности в Турции, до сих пор импортируется в Британию. Это негативно влияет на местных производителей, поскольку такая продукция продается по более низким ценам.

В 2021 году Соединенное Королевство импортировало из Турции стальной продукции почти на £500 млн. По некоторым оценкам, примерно 6% этого объема было выпущено из российской стали, позже переработанной в Турции для британских клиентов.

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Считается, что объем импорта Турцией стальных слябов из России за 5 месяцев 2022 года (к маю) увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Это свидетельствует о том, что в Британию может поступать значительно больше российской стали.

Брюссель в рамках восьмого пакета вводит более жесткие санкции, чтобы предотвратить импорт в ЕС стальной продукции из третьих стран, если она была произведена из российской стали, а также в отношении российских полуфабрикатов. Британские промышленники опасаются, что Российская сталь, которая ранее поставлялась в Евросоюз, будет перенаправлена в Британию, если правительство не примет ответных мер.

Генеральный директор UK Steel Гарет Стейс отмечает, что Соединенное Королевство еще не ввело аналогичное ужесточение санкций.

"Поскольку ЕС быстро пытается закрыть лазейку, существует реальный риск того, что больше российской стали будет перенаправлено на британский рынок. Мы должны сделать так, чтобы наши санкции были максимально эффективными, а не позволяли российской промышленности получать прибыль через "черный ход" за счет металлургических компаний Великобритании", – заметил Гарет Стейс.

Британия, отмечает The Telegraph, все сильнее зависит от иностранных поставок стали. В 2021 году 54% спроса страны было удовлетворено путем импорта, согласно данным Make UK.

Санкции ЕС против России в некоторых случаях не являются немедленными. Так, ограничения по импорту российских слябов вступают в силу с 1 октября 2024-го. Большая часть российского стального экспорта в ЕС поступала от Группы НЛМК, которая поставляла полуфабрикаты на свои заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии. Компания заявила, что сможет работать в течение переходного периода, экспортировав более 7 млн т до сентября 2024 года.