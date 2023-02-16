От провала экспорта уже страдает бюджет, которому в этом году предстоит потратить почти 10 триллионов рублей на армию и силовые структуры.

Лавина энергетических сверхдоходов, которая в прошлом году принесла в Россию рекордные 600 млрд долларов экспортной выручки, окончательно сошла на нет.

В январе крупнейшие экспортеры сократили продажи валютной выручки на Московской бирже до 10 млрд долларов. Приток валюты на рынок упал на 36% по сравнению с декабрем (15,7 млрд долларов) и вдвое, если сравнивать с январем-2022, пишет The Moscow Times.

От провала экспорта уже страдает бюджет, которому в этом году предстоит потратить почти 10 триллионов рублей на армию и силовые структуры. В январе доходы федеральной казны просели на треть, нефтегазовые поступления обвалились вдвое, а таможенные сборы с вывозимых за рубеж товаров схлопнулись почти в 4 раза. Образовавшаяся дыра - 1,8 трлн рублей - стала рекордной для января как минимум с 1998 года.

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Новые санкции против России: подробности

Еврокомиссия официально представила десятый пакет ограничений 10 февраля. Он включает запрет на экспорт критических технологий и промышленных товаров на общую сумму более 11 млрд евро.

Польша осталась недовольна новыми санкциями. Ограничения не коснулись ядерной энергетики и алмазной отрасли России.

По данным издания Politico, Европейский Союз также готовит меры против судоходной компании SUN Ship Management Ltd. Она помогает РФ обходить нефтяные санкции.

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