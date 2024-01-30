Представитель Еврокомиссии заявил, что есть огромная готовность работать как можно быстрее.

В Еврокомиссии приветствуют решение послов ЕС о создании отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемых прибылей замороженных российских активов, и заявили, что работают над следующими шагами. Однако конкретных сроков не имеют, пишет "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда.

По его словам, сейчас высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель и вице-президенты Еврокомиссии "готовы подготовить следующий шаг как можно скорее".

"У нас нет конкретных сроков, которые мы могли бы объявить вам сегодня, но есть огромная готовность сделать это как можно скорее", – сказал представитель ЕК.

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Он напомнил, что указанные меры призваны в конце концов передать Украине сверхприбыли российского Центробанка.

Активы ЦБ России

В понедельник, 29 января, послы Европейского союза поддержали предложение использовать прибыли от замороженных активов РФ в помощь для Украины.

Ранее УНИАН писал, что Евросоюз, в отличие от США, крайне неохотно применяет силу своих санкций и использует всю экономическую мощь. Такая же "аллергия" на использование силы касается и золотовалютных резервов России, более 200 миллиардов евро из которых заблокированы в юрисдикциях ЕС.

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